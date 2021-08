Les marcheurs d'Innoveo retrouvent Jean-Guy Le Floc'h et Jean Le Cam à Quimper.

L'objectif de cette marche solidaire : faire connaître les missions d'Innoveo et remercier ses ambassadeurs, le navigateur Jean Le Cam, et l'industriel Jean-Guy Le Floc'h, en allant les rencontrer chez eux, à Quimper.

Lancé en 2016, le fond de dotation Innoveo est chargé de récolter des fonds privés au profit de la recherche médicale au sein du CHU de Brest. Treize projets ont été soutenus par le fond. Des projets d'investissements (Innoveo a par exemple aidé à l'achat d'un cytomètre de marquage dernier cri pour le CHU, un appareil de haute-technologie qui coûte plus d'un million d'euros) mais aussi des projets de recherche contre les maladies génétiques, cardiovasculaires, ou encore celles liées à des problèmes immunologiques.

En cinq ans, le fond a multiplié ses recettes par dix : de 150 000 euros en 2017, il a récolté plus d'1,3 million d'euros cette année. Suite à un nouvel appel à projet, vingt-trois nouveaux projets ont été choisis.

De l'argent privé pour soutenir l'hôpital public

Pas question de se substituer au financement public pour autant : Florence Saint-Cas rappelle que le CHU de Brest possède un budget de 680 millions d'euros, là où Innoveo a récolté 1,3 million pour ses projets. "Il s'agit de monter des partenariats avec les acteurs de la région, de soutenir la recherche dans notre territoire et d'impliquer les gens", explique-t-elle, "cette marche, c'était aussi l'occasion de prendre la température, de toucher un public différent, éloigné du monde médical".

À l'arrivée de la délégation, Jean-Guy Le Floc'h, président du groupe Armor-Lux et ambassadeur du projet a voulu faire passer un message : "dans la région brestoise, et même dans tout notre territoire, nous avons tous besoin à un moment ou un autre, de l'hôpital de Brest. Je lance donc un appel à tout ceux qui voudrait soutenir cette cause sérieuse et fondamentale pour notre territoire." Depuis le lancement d'Innoveo, 7000 donateurs ont soutenu le programme : une cinquantaine d'entreprises mécènes ont soutenu le programme, mais aussi de nombreux particuliers.

Le navigateur Jean Le Cam a lui aussi participé à la médiatisation du fond, en gravant son logo sur le mat du navire avec lequel il a participé au Vendée Globe. "C'était important, de soutenir une initiative locale, bretonne, qui soit aussi une initiative humaniste", détaille-t-il, "Ils avaient besoin de se faire connaître, je suis content de porter les couleurs d'Innoveo, d'être un petit acteur, à mon niveau".