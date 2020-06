Les marcheurs du Saint-Jacques se sentent très seuls sur le Camino

Quatre fois moins de monde sur les chemins de Saint-Jacques-deCompostelle qui traversent nos départements occitans, Lozère, Aveyron, Tarn-et-Garonne et Gers.

Les groupes principalement ont tous annulé ou presque. Il n’y a quasiment aucun étranger à part quelques Suisses et quelques Belges. Ceux qui restent ce sont des marcheurs seuls et français qui ont de temps en temps l’impression d’ouvrir la voie.

Un autre chemin

Karine vient de Liège. Elle a fait le Saint-Jacques l’an passé avec des rencontres exceptionnelles. Et cette année, elle se sent seule et elle a mal aux pieds. "Il n’y a personne, personne", dit la jeune-femme d’une trentaine d’années. " Les herbes sont très hautes. On ne voit rien. Hier, j’ai cassé des toiles d’araignée sur le chemin. C’est incroyable. L’année dernière j’ai marché dix jours avec un Suisse, un Allemand et un Français. Là, c’est un autre chemin. Dans les gîtes, je suis la seule cliente alors on me chouchoute. Mais les kilomètres paraissent plus longs. On est plus centré sur soi. On a plus mal aux pieds".

Karine, croisé à Moissac, une jeune belge qui se sent bien seule sur le camino.

Les marcheurs présents pas inquiets

Monique Dos Santos tient le Saint-Christophe à Estaing, en Aveyron. D’habitude son gîte accueille au mois de juin autour de 15 personnes par jour. Il est souvent complet. En ce moment, elle est ravie quand elle a deux voyageurs. Et ce malgré toutes les précautions prises. "On a affiché notre protocole. Nous sommes très précautionneux. Mais au final, les pèlerins posent très peu de questions. Ceux qui sont là ont confiance." Florian tient, lui, la halte Saint-Jacques, à Espalion. Un établissement où le téléphone sonne un peu plus en ce moment. Les réservations reprennent, même si c’est très timide. Quoi qu’il arrive le mois de mai, qui est toujours le mois le plus fort sur le chemin, est perdu.