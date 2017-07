Les marcheurs partent pour l'ascension finale vers le Stock Kangri en hommage aux victimes de l'attentat de Nice

C'est le grand jour pour les seize marcheurs azuréens partis ce samedi dans l'Himalaya déposer 86 galets sur le toit du monde, en mémoire des 86 victimes de l'attentat de Nice le 14 juillet. Ils partent à l'assaut du Stock Kangri à 6.153 mètres d'altitude. Arrivée prévue au sommet le 14 juillet.

Après un trek d'acclimatation de quelques jours, les seize aventuriers sont partis ce samedi matin pour l'ascension vers le Stock Kangri dans l'Himalaya. Ils sont arrivés après leur premier jour de trek, dans la matinée au camp de base, à 4300 mètres.

Après leur premier jour de marche, arrivée au camp de base à 4300 mètres d'altitude © Radio France - Justine Leclerq

Camp de base à 4300 mètres d'altitude © Radio France - Justine Leclerq

Répartition des galets peints aux couleurs bleu, blanc, rouge aux noms des victimes

Ils se sont retrouvés sur les hauteurs de Leh, dans le jardin de leur résidence vendredi, pour se répartir les galets à transporter. Un immense drapeau blanc, avec un grand cœur peint et les noms des victimes inscrits, a été apposé au sol, puis les galets ont été sortis de la mâle en bois pour qu'un ébéniste local les taille.

Les galets sont répartis dans les sacs des marcheurs © Radio France - Justine Leclerq

Les marcheurs recomptent les galets avant le grand départ © Radio France - Justine Leclerq

Intrigué le personnel indien de l'hôtel est venu voir ce qu'il se passait et Vincent, 16 ans, leur a expliqué en anglais le but de cette expédition: "Un attentat s'est produit à Nice l'an dernier, dans le centre-ville, et chaque pierre que nous transportons est au nom d'une personne qui a perdu la vie lors de cette attaque." L'employé de l'hôtela répondu qu'il comprenait très bien la démarche : "C'est bien, c'est une bonne chose de faire ça".

"Cela nous prend aux tripes, on pense aux victimes et plus à l'acclimatation"

Les galets ont été emballés dans un tissu blanc, symbole de bienvenue chez les Bouddhistes, un moment solennel pour Bernard ambulancier au CHU de Nice et Nicolas médecin urgentiste : "c'est notre façon d'être avec les familles des disparus et par la même de rendre hommage, qui prend les tripes, là l'acclimatation est secondaire, on n'y pense plus." "Cela nous met un peu de pression, quand on les sentira sur notre dos, ça nous donnera de l'énergie quand on sera épuisé."

Moment d'essayage des chaussures de glacier également et des crampons : la découverte d'un matériel nouveau pour certains. les marcheurs sont partis avec 3 kilos et demi de matériel d'alpinisme, 2 kilos 4 de galets, des sacs remplis d'amendes et d'abricots secs, spécialité Ladhaki, et une détermination à toute épreuve.

