Les marcheurs pour le climat interpellent les élus à Avignon

Avignon, France

Une nouvelle marche pour le climat et l'environnement a rassemblé quelques centaines de personnes ce dimanche après midi à Avignon. Une marche festive et colorée à l'appel de plusieurs collectifs citoyens, syndicats et mouvements politiques. Loin de Madrid et de la COP 25, les manifestants ont appelé à l'urgence climatique.

Les candidats aux municipales interpellés

A 3 mois des élections municipales et intercommunales, cette marche était aussi l'occasion de rappeler aux candidats et aux futurs élus les attentes fortes des citoyens, conscients malgré tout que les élus locaux ne peuvent pas tout faire, tout décider. "Ils peuvent au moins écouter les citoyens et leurs demandes en matière de transports facilités, de logement mieux isolés, d'ombre sur nos places ou de préservation des terres agricoles pour nourrir nos enfants" résume une manifestante. L'appel est clair. Sera-t-il entendu ? Réponse à venir dans les programmes des futurs candidats.

Les manifestants rue Thiers © Radio France - Daniel Morin

A proximité des Halles... et en famille © Radio France - Daniel Morin