Les mariages d'hiver, "une fête pendant les fêtes" à Laval

Trois mariages ont été célébrés à Laval pendant la période des fêtes. Une ambiance particulière, plus familiale, et aussi un peu plus frileuse.

Laval, France

"Moi j'adore célébrer l'amour et les mariages. L'hiver, il y en a moins donc on peut prendre un peu plus le temps." Gwendoline Galou, adjointe au maire à Laval, a une mine réjouie ce samedi 28 décembre. Elle marie deux couples, après en avoir déjà uni un le 23 décembre.

Le début de sa prise de parole devant les mariés est toute trouvée :

Un mariage entre les fêtes... Une fête pendant les fêtes, c'est plutôt sympa ça."

Chaque année, quelques amoureux se disent "oui" en fin d'année. Comme Khadidja, originaire des Comores et Amada, de Mayotte, le 28 décembre. Monsieur ayant aussi fêté son anniversaire en décembre, la période est décidément très faste assure t-il : "Mon anniversaire, Noël, le Nouvel An... Tout le monde peut se réunir. Tout ça me fait très plaisir."

Les mariés et l'assistance prennent place dans l'escalier de la mairie. Problème : l'hiver, la lumière qui entre est moins intense. Pas l'idéal pour les photos. © Radio France - Esteban Pinel

Ces mariages de Noël sont "plus familiaux" décrit Gwendoline Galou. Les tenues sont aussi un peu différentes : "Il faut fait plus frais, donc on voit quelques moumoutes", plaisante l'élue. Par ricochet, les photos sur le perron de la mairie sont aussi un peu raccourcies par la température.

Ben, le frère de la mariée, trouve "devenu banal de se marier en été. Pour moi, c'est encore mieux de le faire maintenant." Un calendrier qui casse les codes et facilite un peu la vie des couples puisqu'il est nettement plus aisé de trouver une date. Gwendoline Galou confirme : "De mai à septembre, certains jours, on peut avoir une dizaine de mariages dans la journée. Là, pendant les fêtes, on en a eu trois".

La bague au doigt, un magnifique cadeau au pied du sapin.