Les mariages se préparent en ce moment en Moselle, malgré l'ombre du Covid

Voilà deux ans que les couples se disent oui en petit comité. Une situation qui commence à faire long selon de nombreux professionnels du secteur. "C'est toujours délicat avec la situation sanitaire", explique Margot, photographe. "Il y a beaucoup d'annulations", ajoute Christelle, fleuriste. Alors le salon du mariage organisé ce week-end à Thionville est l'occasion parfaite pour tenter d'attirer le plus de couples possibles.

De nombreux reports

Dans les allées, les amoureux restent encore prudents, dans ce contexte de 5ème vague Omicron. "On a directement exclu 2022", confie Nicolas, de Hayange. "On préfère patienter un petit peu", ajoute de son côté Audrey, qui vivra le plus beau jour de sa vie l'an prochain avec Jérôme. Une frilosité ambiante qui a même une incidence sur l'aspect des robes des mariées. "On prend des choses plus simples, bohèmes, moins extravagantes comme des princesses", détaille Sofiane Melouki, vendeur de robes à Thionville. "Avant, quand il y avait du monde, on aimait montrer les choses, mais comme on fait plus familial désormais, on préfère la simplicité."

Mais des couples courageux existent quand même en Moselle. Jessica et Julien ont maintenu la date du 18 juin prochain. "On attend une centaine de personnes donc on suivra l'évolution des consignes en espérant que ça ira." Même date sur le calendrier pour Florine, de Bousse, qui n'en pouvait plus d'attendre. "Ça fait 2 ans qu'on souhaite se marier, donc on va tenter le coup et on verra bien." De toute façon, comme l'explique Philippe, vendeur de robes : "_l'amour vaincr_a". Et c'est quand même ça le plus important...