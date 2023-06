Les mariniers d'Orléans Métropole voguent finalement vers Saint-Jean-de-Braye

C'est un grand "ouf" de soulagement pour les MOM, les mariniers d'Orléans Métropole. Ils viennent enfin de trouver un nouveau local pour construire et réparer leurs bateaux. "On a frappé à plusieurs portes, on a sollicité plein de monde donc là, on est soulagé " explique Jean-Pierre Mamet, le président. Les déboires de l'association, qui existe depuis 6 ans, ont commencé au début de l'année quand elle a appris qu'elle devait quitter son atelier historique situé dans la zone industrielle de Saint-Jean-le-Blanc. " On a vraiment cru qu'on allait disparaitre à ce moment là. Sans local, on n'aurait pas pu continuer" insiste Jean-Pierre Mamet.

" C'est un super local, on ne pouvait pas rêver mieux"

Une autre vue du nouveau local des mariniers d'Orléans Métropole © Radio France - Patricia Pourrez

C'est finalement la Métropole d'Orléans qui a proposé à l'association d'intégrer un hangar sur l'ancienne pépinière d'entreprise de Saint-Jean-de-Braye, avenue Pierre et Marie Curie. Le bâtiment, situé au fond d'une cour, fait 275 mètres carrrés, avec plein de commodités. "C'est un super local, on ne pouvait pas rêver mieux" se réjouit Georges, un des mariniers de l'association. "On a l'eau courante et l'électricité. Ce qui n'était pas le cas avant. On va pouvoir travailler dans de bonnes conditions et même accueillir du public de temps en temps pour montrer ce qu'on sait faire".

De nouveaux adhérents et plein de projets

Ce nouveau local est aussi synonyme de nouveau départ pour l'association de mariniers. En quelques mois, elle est passée de 25 à 36 membres. " On est heureux d'avoir du sang neuf et surtout des compétences nouvelles. On a intégré un soudeur, un électricien et un architecte" détaille Jean-Pierre Mamet. "Du coup, on a aussi plein projets". Pour la première fois cette année, l'association aura son stand buvette au Festival de Loire et sa propre tenue.

Quelques membres de l'association MOM devant leur futur bateau à la coque en acier © Radio France - Patricia Pourrez

L'association est également en train de construire, dans son nouvel atelier, un bateau de Loire avec une coque tout en acier. "C'est vrai qu'avant on regardait ça de loin car le bateau de Loire traditionnel, c'est tout en bois " explique Jean-Pierre Mamet. " Mais, depuis quelques mois, nos bateaux sont mangés par la mérule ( champignon). On n'a plus le choix si on ne veut pas refaire un bateau tous les 2 ou 3 ans." Leur nouveau bateau devrait être prêt d'ici l'été et donc déjà sur les flots pour le prochain Festival de Loire d'Orléans, du 20 au 24 septembre prochain.