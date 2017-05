Les mariniers orléanais réunis au sein d'une même fédération

C'est une petite révolution dans le monde des mariniers orléanais ! Il y a quelques semaines, trois des quatre associations se sont regroupés en une Fédération des mariniers d'Orléans et du Val du Loire.

Tous dans le même bateau ! Les Compagnons Chalandiers, les Mariniers de Jeanne et Autour de l'eau sont parvenus à mettre leurs différends de côté. Malgré de vieilles rancœurs, ces trois associations ont décidé de se remettre à travailler ensemble. Cette unité retrouvée s'affichait déjà ce week-end. Les Compagnons Chalandiers se sont en effet rendus à la fête du port de Loire, organisée par les 2 autres collectifs. "Passer la journée auprès des Mariniers de Jeanne et Autour de l'eau, ça paraissait impossible, surtout vu notre planning en cette période", confie Gilbert Gaujard, le président de l'association. "Ma venue, ce n'est pas anodin !"

La crue de novembre 2016 a accéléré la création

L'idée de cette fédération avait déjà été évoquée depuis longtemps. Mais un incident lors d'une crue de la Loire l'année dernière a mis tout le monde d'accord. A Orléans, un ponton s'est décroché et un bateau a été abîmé. "Cette nuit-là, tout le monde était sur le pont", se rappelle Gilbert Gaujard.

La fédération devrait améliorer la visibilité des mariniers, mais aussi leur permettre de peser plus dans les négociations, avec la mairie ou d'autres partenaires. Le but, explique Clément Joye, des Mariniers de Jeanne, c'est que "chacun ne demande pas un petit bout dans son coin, qui ne lui sert qu'à lui." Avec cette fédération, le président de l'association estime les mariniers pourront "demander quelque chose qui soit bien pour tout le monde et donc être entendus."

La mairie approuve l'idée

Ce regroupement est en tout cas apprécié par la mairie d'Orléans. Yves Dupont, conseiller auprès de ville pour le festival de Loire, attendait cette fédération "depuis longtemps. 4 associations sur Orléans, c'était dommage." Il invite les mariniers à "continuer leur travail et aller jusqu'au bout", c'est-à-dire faire en sorte que la quatrième association (Merci la Loire), intègre la fédération.

Les mariniers espèrent aussi convaincre d'autres collectifs du département. Ils devraient en tout cas être réunis au même endroit lors du prochain festival de Loire (du 20 au 24 septembre). Les années précédentes, leurs stands étaient dispersés tout le long du festival.