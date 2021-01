Les marmottes animées par le studio Tsunami de Marcheprime font le buzz aux Etats-Unis

Depuis décembre dernier un spot des marmottes aux J.O a été vu plus d'1'5 million de fois aux États-Unis. L'actrice Alyssa Milano s'est même demandée si ces marmottes étaient réelles ! La réalité c'est qu'elles ont pris vie dans le studio d'animation Tsunami à Marcheprime, sur le Bassin d'Arcachon.

3 des 4 collaborateurs de Tsunami © Radio France - Stéphane Hiscock

Un an seulement après leur installation en Gironde les 4 artistes-techniciens de Tsunami (ils ont fait leurs classes dans des studios parisiens) sont déjà au sommet de la vague. Les marmottes aux J.O c'est eux ! On citera par exemple le spot de tennis avec Monica Seles, la marmotte nageuse qui refuse de plonger dans le grand bain ou encore le Haka des rugbymen néozélandais version rongeur des Pyrénées.

Tsunami a travaillé sur ces spots en février dernier. Trois semaines pour animer une séquence de 12 secondes. Et le public en redemande ! Chez Tsunami on garde la tête froide mais depuis le début du buzz les clients se pressent à la porte. On sait qu'il y a plusieurs contrats en cours avec les États-Unis : dans la pub, le marketing et les jeux vidéos.