Les Marocains bloqués depuis deux semaines sur le port de Sète ont pu rentrer chez eux

Depuis le 31 janvier, une vingtaine de commerçants marocains étaient bloqués sur le port de Sète. Depuis la fin janvier, plus aucun ferry n'assure la liaison entre la France et le Maroc en raison de la fermeture des frontières. Le bateau qu'ils devaient prendre pour rentrer au pays a été annulé malgré les billets déjà réservés.

Ces Marocains ont donc été contraints pendant plus de deux semaines de vivre dans leurs camionnettes, dans le froid, sans accès aux toilettes et aux douches du port. Touchées par leur situation, plusieurs associations se sont mobilisées pour assurer des maraudes et leur distribuer de la nourriture. La CIMADE a aussi alerté la préfecture de l'Hérault.

Les médias ont également relayé la détresse de ces ressortissants marocains. Ce mercredi la situation s'est miraculeusement débloquée, avec l'intervention du consulat du Maroc à Montpellier qui a accepté de louer un parking sécurisé pour entreposer tous les véhicules chargés de marchandises en attendant la reprise des liaisons par bateau avec le Maroc.

Les commerçants ont pu regagner leur pays en avion, le Maroc ou un autre pays d'Europe où ils ont l'habitude de transiter dans le cadre de leur activité commerciale.