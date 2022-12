Les Marocains de Dijon fêtent la victoire de leur équipe au mondial sur la place de la République

Grosse ambiance place de la République à Dijon après la qualification du Maroc de deux ex du DFCO, le sélectionneur Walid Regragui et le défenseur Nayef Aguerd. La qualification de l'équipe pour les 8e de finale de la coupe du monde après sa victoire sur le Canada 2 buts à 1 a été suivie à Dijon par un concert de klaxons, des pétards et des feux d’artifice improvisé rue Jean-Jacques Rousseau. La police est intervenue. Le trafic du tram a également été perturbé dans le centre ville par les supporters en liesse.

