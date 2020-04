Les masques distribués par la ville de Valence critiqués sur les réseaux sociaux

"On dirait des couches !" Le commentaire revient régulièrement sur les réseaux sociaux après la distribution par la Ville de Valence de masques en tissu pour ses habitants.

64 000 ont été commandés à une société savoyarde, les Tissages Carret. Leur distribution a commencé jeudi soir et doit se terminer dimanche. Le masque, en tissu industriel, semble très grand à première vue. Certains se sont amusés à poster des photos d'eux, le visage complètement dissimulé par le masque.

Certains s'interrogent aussi sur le coût de l'opération pour l'achat de ces masques. "Quand on passe ce genre de commande de manière responsable, on demande un prototype avec un cahier des charges et on contrôle la production !" écrit par exemple ce militant de la France Insoumise.

Le maire répond

Face aux photos, le maire de Valence, Nicolas Daragon a commencé à répondre. "Il faut laver le masque une première fois, à 60°, avant de l'utiliser. Cela va permettre au masque de prendre sa forme définitive car il est fabriqué en textile technique. Quand on le reçoit, il est très grand, mais au lavage il va se rétracter et prendre sa forme définitive."

Le maire rappelle par ailleurs que ces masques respectent les normes de l'Afnor, l'association française de normalisation. Ils ont été testés par la Direction générale de l'armement.