Les masques pour les Amiénois pas encore livrés, "ça n'arrive pas en claquant des doigts" dit Brigitte Fouré

A Amiens, les masques en tissu commandés par la mairie et la métropole n'ont pas encore été livrés : "190 000 masques, ça n'arrive pas en un claquement de doigt", explique le maire Brigitte Fouré, au micro de France Bleu Picardie ce lundi.

"Dès que je saurai la date de livraison, je donnerai le top départ pour que les gens commencent à s'inscrire pour venir les récupérer. Evidemment, on le fait le plus vite possible, si on peut le faire cette semaine, on le fera", promet le maire d'Amiens.