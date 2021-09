Les masques tombent peu à peu dans les bars et les restaurants du Mans

Bas les masques dans les bars et les restaurants ! Depuis le 30 août et l'obligation de pass sanitaire pour les salariés des établissements qui reçoivent du public, le port du masque est effet devenu optionnel dans ces lieux (cafés, restaurants, musées, parcs d'attraction, festivals...).

Alice, une mancelle de 19 ans, l'a bien compris. Et se réjouit de retrouver une forme de liberté : "Je suis allé au restaurant pour mon anniversaire et à partir du moment où ils avaient scanné tout le monde, ils nous nous on bien dit qu'on pouvait retirer le masque, qu'on pouvait circuler librement sans le remettre, même pour aller aux toilettes etc. Je trouve que c'est une bonne chose car on prend la peine de se faire vacciner, donc c'est important d'avoir ensuite cette liberté."

Même avis pour ce client, attablé à la terrasse d'une brasserie place de la République. Selon lui, faire tomber le masque à l'ère du pass sanitaire, c'est bien la moindre des choses : "Aujourd'hui, je suis vacciné. Je pars du principe qu'on nous a cassé les pieds avec ça, donc je ne porte pas le masque. Sauf au travail car c'est obligatoire. Sinon, à quoi ça sert qu'on se fasse tous vacciner ?"

Les salariés restent majoritairement masqués

À quelques pas de là pourtant, un client se lève pour aller pour aller au toilettes et remet aussitôt son masque... Réflexe ? Pas étonnant pour David Hamon, le patron du globe, place de la République : "Les gens commencent à relâcher un peu et à revivre. Mais certaines personnes font encore attention et continuent de porter le masque notamment à l'intérieur." Dans ce café, comme dans la plupart des restaurants du centre-ville, les serveurs et les cuistots restent en revanche masqués.

C'est le cas aussi à la brasserie Le Capitole, avant tout pour rassurer les clients confie Mathieu Bodet, le gérant : "Il y a des gens qui sont craintifs par rapport au Covid, certains ne sont pas encore vaccinés, on ne sait pas encore exactement où on va, donc garder le masque, ça rassure et on pense que c'est aussi une preuve de professionnalisme envers nos clients... Qui eux sont bien sûr libres de faire ce qu'ils veulent par rapport à ça."

Quant aux professionnels qui ont choisi de faire tomber le masque derrière le comptoir, notamment dans plusieurs bars de soirée ou de nuit, "pouvoir de nouveau sourire aux clients est un vrai bonheur", souligne le patron de l'un de ces établissements.

À noter que l'exploitant, l'organisateur ou le préfet peuvent toutefois imposer le port du masque dans ces lieux "lorsque les circonstances locales le justifient".