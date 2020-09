Les masques transparents très attendus en Berry

Depuis le déconfinement, nombre d'associations réclament la distribution de masques transparents pour permettre aux personnes sourdes et malentendantes notamment de mieux comprendre leurs interlocuteurs.

Depuis que le port du masque s'est généralisé, la vie quotidienne est devenue encore plus compliquée pour nombre de personnes souffrant d'un handicape. "On pense aux personnes sourdes et malentendantes, bien sûr, mais les personnes atteintes de difficultés cérébrales, de paralysie, d'autisme, de trisomie par exemple, ont elles-aussi besoin de voir les expressions du visage" explique Pascal Bureau, membre du comité départemental de l'Association des Paralysés de France dans le Cher.

Autant de personnes qui rencontrent encore plus de difficultés qu'avant dans leurs démarches du quotidien : "Pour aller à l'état civil, pour déposer un permis de construire, pour acheter son pain... il faut pouvoir échanger et donc comprendre son interlocuteur. Avec le port du masque, c'est très compliqué" détaille Pascal Bureau. L'APF voudrait donc une distribution à grande échelle pour équiper tous les interlocuteurs potentiels de personnes présentant des difficultés de compréhension.

Compliqué aussi pour les élèves sourds, autistes ou les enfants de maternelle qui ont besoin pour apprendre de voir le visage de leur enseignants. "Dans l'Indre, nous avons fait un recensement. Il y a une trentaine d'enfants sourds ou malentendants qui nécessitent de voir les expressions du visage. Il faudrait donc équiper 250 professeurs, explique Jean Paul Obellianne, Directeur des services de l'Education nationale dans l'Indre. Il faut que nous soyons attentifs au besoin de ses enfants. En attendant l'arrivée des masques transparents, les professeurs peuvent demander des visières transparentes."

La secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, a annoncé la semaine passée que 3 types de masques transparents sont d'ores et déjà homologués et que la fabrication à grande échelle est en cours. L'APF devrait pouvoir produire 80.000 masques pas mois.