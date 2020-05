Les masques usagés ne doivent pas être jetés n'importe où, rappelle le SITCOM Côte Sud des Landes

Les masques usagés ne doivent pas être jetés n'importe où ! En cette période de crise sanitaire et maintenant que le déconfinement a commencé, il faut redoubler de vigilance quant à nos déchets, car ils peuvent être contaminés par le coronavirus.

"Nos agents de collecte nous ont alerté, ces derniers jours, sur le fait que dans les conteneurs qu'ils collectent quotidiennement, ils trouvent de plus en plus de masques jetables, mouchoirs et gants en vrac", explique Thomas Vachey, directeur du SITCOM Côte Sud des Landes. "Il nous paraissait donc important de rappeler les bonnes consignes : il faut mettre l'ensemble de ses déchets pouvant être contaminés par le virus dans un sac à part, et ce même sac doit être mis dans le sac des ordures ménagères après l'avoir gardé au moins 24 heures à domicile", poursuit-il.

Ces bonnes pratiques permettent ainsi de protéger les autres, mais surtout de protéger les agents qui vident les poubelles. "C'est important pour que l'on s'assure d'une part que le virus ait pu se détruire, et d'autre part qu'il n'y ait pas de contact possible entre ces déchets potentiellement contaminés et nos agents de collecte qui manipulent les conteneurs au quotidien sur le territoire", précise Thomas Vachey.

Le SITCOM Côte Sud des Landes a résumé ces bonnes pratiques dans un post publié sur sa page Facebook.