Les massifs de la Gardiole, du Pic Saint loup et la forêt de Saint Guilhem le Désert encore fermés ce dimanche

Les jours se suivent et la météo ne change pas et notamment la tramontane qui continue de souffler avec des rafales à 7Okm/h, et la carte du risque de feux de forêt non plus. La quasi totalité de l'Hérault est en rouge.

Par conséquent, les massifs de la Gardiole, du pic Saint loup et la forêt domaniale de Saint Guilhem le Desert sont fermés toute la journée. Interdit de s'y promener à pied ou à vélo.

A Montpellier, le zoo du lunaret, le bois de Montmaur et la réserve du lez sont aussi fermés.