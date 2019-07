Les maternités de Thann et Altkirch fermeront au plus tard début novembre

Fin du sursis pour les maternités de Thann et Altkirch. Les deux services fermeront au plus tard le 4 novembre annonce l'agence régionale de santé, l'ARS après plusieurs mois de concertation. Les urgences de l'hôpital d'Altkirch sont maintenues au moins jusqu'à la fin de l'année.

Alsace, France

Cette fois la décision finale est tombée pour les maternités de Thann et Altkirch. Après plusieurs semaines de réflexion et de concertation, l'Agence régionale de santé, l'ARS confirme ce lundi la fermeture des deux services. Elle avait déjà été annoncée en fin d'année dernière, mais une concertation avait été lancée face à la mobilisation des élus et des habitants.

Un centre périnatal de proximité

La fermeture sera effective au plus tard le 4 novembre. Les services de maternité seront remplacés par un centre périnatal de proximité. Les accouchements se feront au pôle mère enfant de Mulhouse.

Les urgences d'Altkirch maintenues

En revanche les urgences d'Altkirch sont maintenues, au moins jusqu'au 31 décembre. Un plan de consolidation doit être mis en place pour assurer l'avenir de ce service.