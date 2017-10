Les Mayennais n'ont jamais fait aussi peu de bébés

Le Centre d'études et d'action sociale (CEAS) de la Mayenne l'affirme : le nombre de naissances dans le département en 2016 est le plus bas enregistré depuis 70 ans.

Le nombre de naissances en Mayenne baisse pour la 4e année de suite. En 2016, 3 225 bébés y sont nés. Jamais les Mayennais n'avaient fait aussi peu d'enfants. Grâce aux données de l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques), le CEAS a fait le comparatif.

Plus de garçons que de filles

Dans les naissances en 2016, l'écart se réduit mais les garçons sont plus nombreux que les filles : 1616 contre 1609. Autre conclusion, le taux de naissance dans les tranche 20/30 ans est plus élevé en Mayenne que dans la région, les jeunes femmes suivent des études moins longues et fondent plus tôt une famille. Cependant, on peut aussi lire que la moitié des mères mayennaises ayant eu un enfant en 2016 avait plus de 30 ans.

C'est presque 1 000 naissances de moins que par rapport à l'année 2000 (4190 bébés) ! Le pic a été atteint en 1948 avec 6 218 naissances. Cette baisse s'inscrit dans une tendance nationale. Selon l'Institut national d'études démographiques, le nombres de naissances en France a baissé de 4,5% entre 2014 et 2016, passant de 781 000 bébés à 747 000. En Mayenne, la baisse est d'environ 7% sur la même période.

Quelques tendances : à Château-Gontier, on passe de 143 naissances (2000) à 101 (2016). À Chemazé, de 27 à 13 entre 2006 et 2016. Même baisse à Laval, entre 2006 et 2016 : de 697 bébés à 574.

