Les Mayennais qui prennent le train chaque jour s'organisent pour la grève du 5 décembre

Département Mayenne, France

La grève contre la réforme des retraites est imminente, c'est dès ce mercredi 4 décembre au soir et elle pourrait être reconduite. Vous le savez, professeurs, personnels hospitaliers ou encore cheminots seront mobilisés. Ceux qui prennent le train s'organisent donc pour ne pas se retrouver le bec dans l'eau.

En gare de Laval, les voyageurs, en grande partie mayennais, ont chacun leur technique. "Je fais un trajet le lundi matin de chez moi, de Nantes à Angers et le même trajet retour, le vendredi soir. Là, le retour, j'ai prévu et j'ai opté pour le Blablabus", explique Salomé, une étudiante de 19 ans.

En voiture, le prix du trajet est multiplié par quatre

Salomé n'a pas le choix, elle n'a pas le permis, contrairement à Xavier, un Lavallois qui travaille au Mans :

Je vais prendre mon véhicule et ce sont des frais supplémentaires. Avec des abonnements, je suis à une douzaine d'euros et là, avec la voiture et l'autoroute pour aller plus vite, je vais multiplier par quatre le prix de mon aller-retour

Ce qui embête aussi Xavier, c'est de polluer avec sa voiture, il essaiera donc de faire du covoiturage autant qu'il peut. Renaud a lui choisi de miser sur le télétravail :

Notre site est à Paris, mes clients sont à Paris donc ce sera soit de la vidéoconférence soit du téléphone. L'entreprise s'organise car sur Mayenne, on est beaucoup à faire le voyage, on est une vingtaine, une trentaine par jour ou par semaine selon les cas

Paul opte aussi pour le télétravail mais cela ne pourra pas durer des semaines. Il réfléchit à rester à Paris, à l'hôtel ou "sinon chez des amis ou de la famille mais ce n'est pas toujours possible. Il faut aussi pouvoir avoir le métro qui va avec, car si on est dans le 15ème arrondissement et qu'on travaille dans le 8ème, c'est compliqué".

La RATP qui gère les métros et la SNCF vont appeler d'anciens conducteurs en renfort, pour limiter l'impact sur le trafic. En Mayenne, les syndicats CGT, FO, FSU et Solidaires appellent à une manifestation ce jeudi 5 décembre, à partir de 11 heures à Laval, place de la Trémoille.

Et dès ce mardi soir, 17 heures, vous retrouvez des infos sur vos trains de jeudi sur le site paysdelaloire.ter.sncf.com.