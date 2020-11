Les Mayennais se jugent "bons élèves" pour le respect des gestes barrières

Dans les Pays de la Loire, vous êtes quasiment sept sur dix, très exactement 6,7, à trouver que les autres habitants de la région respectent la distanciation sociale et les gestes barrières. C'est ce qui ressort d'un sondage Odoxa publié ce lundi 30 novembre, pour France Bleu et France Info. Il s'intitule : "Les Français pendant le 2ème confinement : vécu et gestion locale de l'épidémie".

Notre région est juste derrière la Bretagne et détient le deuxième meilleur score en ce qui concerne ce respect du masque, des distances. Notre département fait donc figure de bonne élève. France Bleu Mayenne est allée vérifier à Mayenne où les habitants ont chacun leur petite explication.

On a mis la pression sur la Mayenne en juillet, ça doit jouer

Julien par exemple est agriculteur et quand il fait de la vente à la ferme, il constate que ses clients respectent très bien les gestes barrières, notamment le masque. "Je pense qu'on a mis la pression sur la Mayenne en juillet donc on a tout de suite essayé de respecter les choses", explique-t-il.

"Le Département a contribué à cela car au premier confinement, il nous a distribué des masques assez tôt donc cela a peut-être aidé à respecter d'autant plus", avance une autre Mayennaise.

Seulement 33% des habitants des Pays de la Loire trouvent que les gestes barrières ne sont pas respectés dans notre région. © Radio France - Capture écran - Sondage Odoxa - France Bleu

Le manque de structures hospitalières, la difficulté à se faire soigner en Mayenne est une autre explication selon Sandra.

Plus de familles ont eu des proches malades du Covid

"Il y a peut-être plus de familles qui ont eu des proches touchés par le Covid-19 et qui, du coup, comprennent ce que cela peut être. Je dis cela parce que ça a été le cas dans notre famille. Papi l'a eu, et on ne voit pas les choses de la même façon", reconnaît Mélanie.

Des Mayennais confinés en Mayenne

Dans ce sondage, il ressort aussi que 93% des habitants des Pays de la Loire n'ont pas changé de lieu pour se confiner. Même pourcentage pour le Centre-Val de Loire et la Normandie. La Nouvelle Aquitaine a le score le plus élevé avec 94%. En revanche, en Île-de-France, c'est là où les habitants ont le plus changé de résidence : 1,4 habitant sur 10.