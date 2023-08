Charge mentale : les Mayennaises sont fatiguées, elles s'occupent de tout, même en vacances

Une étude Ifop publiée ce mardi 29 août révèle que plus de femmes que d'hommes reviennent fatigués de vacances .

ⓘ Publicité

En Mayenne, la gente féminine est presque unanime, la charge mentale en vacances ne s'allège pas et les hommes sont encore trop peu impliqués dans la gestion des tâches quotidiennes.

"Seul ou avec mon compagnon, je ne vois pas la différence"

Caddies en main, yeux cernés, cette maman fait les courses avec sa fille de sept ans. Ses vacances ont été plus fatigantes que reposantes : "Il faut faire les valises, s'occuper des réservations, les occuper quand il pleut, faire les courses, le linge, la vaisselle. Quand on est en camping, il faut aller à droite, à gauche, surveiller les enfants et en même temps faire toutes les tâches ménagères habituelles. Seul ou avec mon compagnon, je ne vois pas la différence. C'est dommage, mais c'est la vérité."

Sa petite fille remarque ses efforts, quand on lui demande si sa maman se repose. La réponse est très claire : "Pas vraiment. Pour qu'elle se repose parfois, je fais comme si elle était dans un hôtel. Je lui mets une sonnette et si elle sonne, je fais ce qu'elle veut. C'est maman qui fait tout le temps les tâches ménagères, donc je pense qu'elle a besoin de se reposer", explique la fillette.

Un peu plus loin, un couple de Mayennais rentre de ses emplettes. Ils partent en vacances la semaine prochaine. Chez eux, c'est 50/50, explique le mari.

"Elle sera en vacances comme moi, donc elle peut profiter aussi bien que moi. Ce n'est pas normal si c'est elle qui fait tout. De nos jours, tout le monde travaille, femme comme homme, il n'y a pas de différences, donc je pense que c'est normal que ce soit partagé."

Un couple plutôt rare, puisque selon les Mayennaises interviewées, 90 % d'entre elles avouent devoir tout gérer en vacances.

"Monsieur ne fait pas grand-chose"

Florence, une maman de deux petites filles de 7 et 9 ans, rentre des courses.

Cet été, Florence, son mari et les enfants sont restés en Mayenne pour les vacances, afin de se reposer un peu.

Même dans ces conditions, cette maman n'a pas pu vraiment se relaxer : "C'est compliqué parce que même en vacances, il faut s'occuper des enfants ! Il faut faire les courses, préparer la rentrée scolaire, inscrire les enfants à la cantine, en fait, on est toujours en train de réfléchir. Il n'y a pas de vacances."

À la question, "Et monsieur ?", Florence rigole nerveusement, "Monsieur, eh bien, il ne fait pas grand-chose et ne pense pas à tout ça. Il essaye de faire le minimum. Après, je pense que, nous aussi, les femmes, on aime bien s'occuper des choses. Je préfère déléguer parce que sinon, c'est mal fait. Des fois, j'aimerais bien qu'il prenne le relais pour que je puisse souffler. Mais bon, c'est comme ça", conclut-elle.