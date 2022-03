Les médaillés olympiques de Bourgoin-Jallieu en Isère ont désormais leur fresque

Cinq portraits habillent désormais le gymnase Brahim Asloum du quartier Champfleuri à Bourgoin-Jallieu en Isère. Ceux des médaillés olympiques originaires de la ville : Brahim Asloum bien sûr, enfant du quartier médaillé d'or à Sydney, mais aussi Mélina Robert-Michon, vice-championne olympique du lancé de disque à Rio, Stéphane Stoecklin médaillé de bronze en handball à Barcelone ainsi que Rudi Van Den Abbeele, champion olympique de pentathlon à Los Angeles et Séoul et le dernier champion olympique berjallien en date, Florian Jouanny, en paracyclisme à Tokyo en 2021.

Avec cette fresque immense, la ville veut saluer leurs performances et ancrer son statut de terre de champions. Mélina Robert-Michon est venu à Bourgoin-Jallieu ce samedi 26 mars pour participer à l'inauguration. "C'est un plaisir de revenir un petit peu là où tout a commencé" confie-t-elle. C'est une fierté et un plaisir pour elle de se voir mise en avant aux côtés d'autres médaillés. Elle espère que cela va inspirer "d'autres enfants qui vont passer devant et qui à un moment donner vont pouvoir eux aussi s'exprimer par le sport et aller chercher des médailles."

Inspirer les jeunes sportifs berjalliens

"Le sport c'est ça, c'est du partage, c'est de l'inspiration. Nous, en tant que jeune athlète, on a été inspirés par d'autres. Maintenant c'est à nous d'en inspirer d'autres" pour voir d'autres champions berjalliens briller à l'international. "J'espère qu'on pourra compléter cette fresque avec pleins d'autres visages" conclut la médaillée d'argent en lancé de disque aux JO de Rio en 2016.

Une plaque doit être prochainement installé à côté de la fresque pour préciser les noms des champions et leur palmarès. © Radio France - Noémie Philippot

Cette reconnaissance me permet de leur dire : regardez, moi j'y suis arrivé, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas

Le boxeur Brahim Asloum était aussi présent, de retour dans son quartier d'enfance. Le gymnase porte déjà son nom depuis quelques mois, son portrait les bras levés en signe de victoire est désormais représenté sur la façade. "Je ressens une fierté, un honneur et une reconnaissance de ma ville natale, qui a accueilli mes parents quand ils sont arrivés d'Algérie, très jeune, à l'âge de 14 ans" raconte le boxeur champion olympique à Sydney en 2000.

Comme Mélina Robert-Michon, il est fier de pouvoir inspirer les jeunes sportifs berjalliens. Il pense aux "jeunes qui passeront devant le gymnase, qui se diront que ce garçon-là est du quartier et qu'il a réussi ce qu'il a entrepris. Cette reconnaissance me permet de leur dire : regardez, moi j'y suis arrivé, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. En fait, il n'y a plus besoin de dire des mots, il y a juste besoin de regarder."

