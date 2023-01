Les médecins du Chinonais en grève illimitée

Ce samedi, les soixante médecins de la CPTS de la Rabelaisie (Chinon, Bourgueil, Azay-le-Rideau, L'Île-Bouchard, Sainte-Maure-de-Touraine...) faisaient grève, les cabinets sont restés fermés.

ⓘ Publicité

Le mouvement de grève est d'une durée illimitée. Les cabinets resteront fermés les samedis matin, les Services d'Accès aux Soins (SAS) sont interrompues et les gardes du week-end également. L'idée n'est pas de sanctionner les patients, mais de sensibiliser l'opinion publique. Les médecins grévistes seront réquisitionnés par le Préfet.

Un métier déshumanisé

Ce mouvement se poursuivra jusqu'à ce que les parlementaires entendront leur cause. D'après les porte-paroles de la CPTS de la Rabelaisie, le métier de médecin généraliste est de plus en plus affaibli par la loi Rist. Elle autorise d'autres personnels soignants comme les IPA (infirmières en pratiques avancées), ou même les kinés à prescrire des médicaments ou encore venir consulter -comme avec un médecin généraliste-. Le tout en augmentant les démarches administratives pour les médecins. Ils parlent donc d'une "déshumanisation" de la relation patient-médecin.

Les médecins ne souhaitent pas être montés les uns contre les autres avec les soignants. Mais ils dénoncent une loi "parisienne".