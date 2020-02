Les médecins généralistes basques approuvent l'accès à un sédatif pour mourir chez soi

Pays Basque, France

Les médecins généralistes pourront bientôt endormir leurs patients en fin de vie à leur domicile. Le midazolam, un puissant sédatif, était jusqu'ici réservé aux hôpitaux, mais il sera disponible d'ici quatre mois dans les pharmacies, annonce ce lundi le ministère de la Santé.

Le gouvernement suit ainsi les préconisations de la Haute autorité de santé qui, ce lundi, a recommandé d'autoriser les médecins généralistes à prescrire ce sédatif pour accompagner la fin de vie, car, si la loi autorise en théorie la "sédation profonde et continue jusqu'au décès" à domicile, les traitements utilisés pour la mettre en oeuvre sont aujourd'hui très difficiles d'accès hors de l'hôpital.

Les médecins de ville prenant en charge ce type de soins devront "passer une convention avec une équipe mobile ou un service hospitalier de soins palliatifs afin de garantir la collégialité de la décision ainsi que l'accompagnement et le suivi des patients", ajoute le ministère.

"Le patient et la famille du patient seront rassurés de savoir que l'on fait ça dans un cadre légal, que les choses se font de façon non marginales, se félicite Txomin Haran-Larre, médecin généraliste à Ustaritz. C'est donc une bonne chose pour tout le monde."

Des médecins vont peut-être oser un peu plus ce genre de choses". — Txomin Haran-Larre, médecin généraliste à Ustaritz

"Cela va rendre l'exercice des médecins plus 'normal', ajoute Xabi Chabagno, médecin à Saint-Jean-de-Luz. Il y a des moyens qui existent, dont on connaît l'efficacité, mais qu'on ne peut pas utiliser en ville", souligne-t-il. Or, "je pense que tous les médecins généralistes ont, à un moment ou un autre, un patient qui est en fin de vie à domicile, qui souvent souhaite cette fin de vie à domicile, mais on se retrouve avec des difficultés techniques."

Un cadre légal

Cette décision du ministère permettra aussi de mettre fin à un vide juridique qui pouvait se retourner contre les médecins généralistes. "On a bien vu dans l'actualité que précédemment, il y a eu des gens qui ont été inquiétés parce qu'ils ont mené ce genre de traitement de leur côté, décrit ainsi Txomin Haran-Larre. Ils ont été inquiétés par la justice, alors qu'ils étaient probablement dans la bonne pratique médicale."

Il y a deux mois, un médecin généraliste normand a justement été mis en examen et interdit d'exercer car il a obtenu ces médicaments sans autorisation et les a administrés à plusieurs de ses patients.