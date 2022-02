Les médias locaux interpellés par les manifestants anti-pass à Valence

Rassemblés devant la Préfecture de la Drôme ce samedi 5 février 2022, vers midi, les manifestants anti-pass sanitaire/vaccinale ont modifié leur parcours habituel. Cette fois-ci, ils ne s'engagent pas sur l'avenue Félix Faure pour se diriger vers le Champ-de-Mars de Valence et optent plutôt pour la rue Baudin de Valence, là où se situe la rédaction de nos confrères du Dauphiné Libéré. Après avoir scandé à plusieurs reprises "nous réclamons la vérité", le cortège s'est dirigé vers les locaux de France Bleu Drôme Ardèche.

Quelques centaines de manifestants prennent alors l'avenue de Romans qui mène aux locaux de la radio. Dans les enceintes, un contestataire relaie ce message : "vous savez que nos impôts servent à la propagande, alors nous allons nous rendre devant les locaux de France Bleu pour demander une véritable information. Nous voulons la liberté mais nous voulons aussi la vérité."

Arrivée devant la radio, la foule scande "vérité" à plusieurs reprises, quelques manifestants crient "collabo". Au micro, un homme prend la parole "nous demandons aux journalistes de France Bleu qu'ils fassent leur boulot et qu'ils nous disent ce qu'il en est réellement de la vaccination et de cette épidémie." Dans ce même mégaphone, l'homme reproche à France Bleu Drôme Ardèche de ne pas avoir relayé l'existence des manifestations anti-pass sanitaire, alors même que nous y sommes présents chaque samedi depuis le début de contestation. À chaque fois leur parole a été relayée dans de nombreux articles internet que vous pouvez lire ou relire ci-dessous, quant aux interviews des manifestants elles ont été retransmises à l'antenne.

"Vous paierez votre complicité" a écrit un manifestant anti-pass sur une voiture de France Bleu Drôme Ardèche © Radio France - Lucile Auconie

En fin de cortège, Jean-Pierre et Christine, deux manifestants expliquent cette colère : "nous n'en voulons pas forcément aux médias, mais nous sommes déçus qu'il existe une déformation entre une observation de la réalité et la traduction qui en est faite dans les médias. Souvent cela ne reflète pas ce que nous vivons. Par exemple, ces manifestations sont à chaque fois totalement paisibles, il y a d'ailleurs beaucoup de familles, et nous avons l'impression que les médias dramatisent la situation. En dramatisant les journaux maintiennent la population dans la peur."

