Les médiathèques berrichonnes face au casse-tête de la reprise

Officiellement, les bibliothèques et médiathèques sont autorisées à rouvrir au public depuis le lundi 11 mai, jour du déconfinement. Dans les faits, beaucoup restent fermées et proposent un service de "drive". La médiathèque Equinoxe à Châteauroux, elle, est ouverte au public.

Il y a la théorie, et il y a la pratique, bien souvent compliquée par les temps qui courent. Les responsables de médiathèques et bibliothèques le constatent partout en France en ce moment. Elles sont autorisées à rouvrir leurs portes au public depuis le premier jour du déconfinement. Mais les conditions imposées par le Ministère de la Culture rendent la reprise très compliquée.

Une "quarantaine" de dix jours imposée pour chaque livre de retour de prêt

Parmi celles-ci : l'interdiction de tout contact entre les abonnés et les livres et CD. En clair on ne touche rien. Et surtout, la mise en "quarantaine" de tout livre, CD ou DVD de retour de prêt. Ils sont donc mis de côté 10 jours, séparés du reste des collections, mais aussi des livres précédemment mis également en quarantaine. "En terme de volume c'est phénoménal" témoigne Colette Puynège-Batard, directrice des quatre bibliothèques de Bourges. Celles-ci comptent actuellement plus de 35.000 livres chez les abonnés, empruntés avant le confinement et qui s'apprêtent à revenir. Avant même d'imaginer mettre un "drive" en place -sans doute début juin- elle souhaite donc gérer tout cet afflux. Quant à une réouverture des lieux au public, ce n'est pas à l'ordre du jour car "très difficile à mettre en place".

Des "drive" dans beaucoup de bibliothèques, une réouverture très encadrée dans quelques autres

La plupart des bibliothèques ont choisi de mettre un drive en place. Le principe ? Vous appelez avant de venir ou vous réservez sur internet, puis vous convenez d’un rendez-vous pour venir chercher vos livres et CD, l'emprunt se fait ensuite derrière une table. Ce sera le cas à partir de ce lundi à La Châtre, c'est aussi proposé à Issoudun ou encore au Blanc.

Enfin quelques rares médiathèques ouvrent leurs portes au public dans un cadre très contraint. Celle d'Equinoxe à Châteauroux par exemple avec interdiction de toucher aux collections, et nombre de visiteurs limités. Les bibliothèques de Saint-Jean et Beaulieu vont en faire autant à partir de la semaine qui vient. Aubigny sur Nère aussi a choisi d'accueillir du public avec l'obligation de porter un masque, se laver les mains et de suivre un parcours fléché.