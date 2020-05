Les médiathèques d’Annecy reprennent du service mais sans ouvrir leurs portes

Déambuler dans les allées de la bibliothèque de Bonlieu, feuilleter les livres, faire des recherches … c’est encore trop tôt. Les médiathèques d’Annecy sont toujours fermées au public mais pour répondre à la demande de leurs adhérents, elles lancent l’opération "Des livres et moi, délivrez-moi !".

À compter de ce mardi, six des sept médiathèques annéciennes reprennent leurs services de prêts-retours des documents. Les réservations se font via le portail numérique des médiathèques (ou par téléphone). L’emprunteur sera ensuite informé dès que sa réservation sera prête et le retrait des documents se fera uniquement sur rendez-vous.

Lors du retour des documents, ils restent une dizaine de jours avant d’être remis en service." - Dominique Puthod, maire de la commune déléguée d’Annecy

Que puis-je emprunter ?

Le prêt se fait uniquement sur réservation, les espaces étant fermés au public pour le moment. Vous avez accès à 5 réservations sur des documents présents dans les médiathèques, tous supports confondus et à un maximum de 20 prêts pour une durée étendue à 35 jours



Comment choisir ?

Les réservations se feront via le portail des médiathèques (ou si vous n'avez pas internet chez vous, par téléphone, du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h, et le samedi de 10h à 13h). Les demandes seront traitées dans les meilleurs délais possibles, compte tenu des conditions d'organisation actuelles. L’emprunteur recevra une notification lorsque ses réservations seront prêtes.

Comment retirer ses documents ?

Une fois la notification reçue par mail ou courrier, le retrait des documents se fait sur rendez-vous pris par téléphone, dans le lieu où est le document et aux horaires indiqués (actuellement le transfert entre médiathèques n’est pas disponible). Pour le retrait des documents réservés, la circulation des usagers aux abords de l'entrée des médiathèques sera organisée.

Où rendre mes documents ?

Le retour se fait uniquement dans les boîtes de retours, qui sont désormais ouvertes 24h/24 dans les médiathèques d'Annecy.