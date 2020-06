Les médiathèques de Metz et celle de Sarreguemines rouvrent avec un protocole sanitaire strict

A partir de ce mardi 9 juin, il sera possible de revenir flâner dans les rayons des six médiathèques de Metz, et de la médiathèque communautaire de Sarreguemines. A Metz, c'est au prix d'un protocole très strict : interdiction de s'asseoir et confinement obligatoire pour les ouvrages.