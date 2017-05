Les meilleures joueuses d'échecs en compétition jusqu'à lundi à Mulhouse

Les douze meilleures équipes françaises de joueuses d'échecs sont en compétition jusqu'à lundi à Mulhouse. Un tournoi organisé par le Cercle d'échecs Philidor, le club mulhousien, trois fois vice-champion de France. L'objectif cette année pour le club haut-rhinois est de décrocher le titre.

Depuis vendredi, les douze meilleures équipes françaises d'échecs s'affrontent à Mulhouse, à l'hôtel Mercure, en face de la gare. Trois fois vice-championnes de France, les mulhousiennes espèrent décrocher le titre cette année.

Elles sont entrainées par Jean-Noël Riff, grand maitre international, le top du top chez les joueurs d'échecs.

Une partie d'échecs, ce n'est pas seulement s'asseoir et jouer. On travaille beaucoup avant" : Mathilde Choisy, numéro 2 de l'équipe de Mulhouse

12 équipes de 4 joueuses s'affrontent sur plusieurs rondes, pendant 4 jours. Les parties peuvent durer jusqu'à 4 heures et demie. C'est de la grosse préparation avant. Les joueuses peuvent étudier les stratégies de leurs adversaires sur le site de la Fédération Française d’Échecs. Toutes les dernières parties peuvent-être visionnées.

"On étudie les adversaires le matin, on regarde leurs faiblesses. On essaye de cibler tout cela pour la partie," explique Mathilde Choisy, numéro 2 de l'équipe de Mulhouse. "Quand on joue en équipe, on doit s'inquiéter aussi de ce qui se passe à côté. On s'occupe pas de nos parties, mais aussi de celles de nos coéquipières," ajoute la jeune femme qui joue aux échecs depuis 22 ans.

Malthide Choisy joue aux échecs depuis 22 ans, elle explique l'esprit de la compétition Copier

Malthilde Choisy, juste avant le début de sa partie © Radio France - Guillaume Chhum

Bien cibler les failles de l'adversaire, c'est le plus important," Jean Noël Riff, l'entraineur des joueuses d'échecs de Mulhouse

Pour bien se préparer, les filles de l'équipe de Mulhouse peuvent compter sur Jean-Noël Riff, grand maitre international d'échecs. Il suit leur préparation, veille à tout. Avant chaque compétition, il faut se préparer au moins deux semaines avant.

"Dans l'étude du jeu de l'adversaire, il faut cibler où il est fort, où il pêche, pour bien adapter son jeu en fonction de cela," explique Jean-Noël Riff.

Les mulhousiennes espèrent décrocher le titre de championnes de France cette année. La compétition se déroule au mois de juin. Les rondes organisées ce week-end à Mulhouse sont ouvertes au public.

Reportage Jean-Noël Riff et Mathlide Choisy Copier