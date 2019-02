Les meilleurs fromagers de France réunis à Lille

Lille, capitale du fromage ! Au moins, pour quelques jours. Le célèbre concours MOF, meilleur ouvrier de France, qui récompense les artisans les plus méritants dans leur catégorie, a pris ses quartiers dans le Nord.

Ce lundi 18 février, Lille a accueilli la finale du concours national en fromagerie.

Finale du concours MOF 2019, en fromagerie © Radio France - Lisa Melia

Une vitrine pour la région

Une reconnaissance, estime Romain Olivier, affineur à Boulogne-sur-Mer et président de l'Union des fromagers des Hauts-de-France. En dehors du Maroilles, connu dans toute la France, notre région a un patrimoine exceptionnel : "Nous sommes l'une des premières régions en nombre de variétés fromagères, on ne le sait pas assez et on ne le défend pas assez. On a une vraie diversité de territoires, qui nous donne une diversité dans la qualité des laits, mais aussi dans les us et coutumes, parce que le fromage est un savoir-faire humain."

Le métier, estime Romain Olivier, attire de plus en plus, après avoir vu ses rangs se réduire à peau de chagrin. De plus de 50 000 fromagers après la Seconde Guerre mondiale, leur nombre a chuté à 1 500 artisans il y a quelques années. C'est le double, aujourd'hui. Grâce à des passionnés, qui se tournent vers les organismes professionnels, dans l'espoir de découvrir le métier.

Un candidat du Pas-de-Calais parmi les dix finalistes

Sur les dix candidats, un seul représentait le Nord-Pas-de-Calais. Jean-François Dubois, gérant de La Finarde, à Arras, vient d'une longue tradition : "C'est cinquante ans d'évolution du métier de BOF, comme on disait, beurre, œuf et fromage. Mes parents ont toujours été dans le produit laitier, dans les campagnes et dans les mines."

Jean-François Dubois, devant la pièce qu'il a réalisée © Radio France - Lisa Melia

Quand il reprend le flambeau, Jean-François Dubois renforce la partie fromage de l'activité, tout en montant en gamme. Des années plus tard, il reste passionné par ce produit : "à partir d'un ingrédient de base unique, le lait, on a une diversité absolument incroyable de fromages". Il prépare donc le concours de MOF depuis 2013. C'est la deuxième fois qu'il est finaliste.

"Le MOF permet de recentrer les choses, estime Jean-François Dubois. L'excellence, ce n'est pas le marketing, l'emballage, le joli magasin dans lequel on a investi des centaines de milliers d'euros. L'excellence, c'est le produit et les producteurs qui réalisent un travail incroyable, souvent sans recevoir la reconnaissance qu'ils méritent. Ce sont de véritables artistes."

Qu'il reparte avec ou sans le titre de MOF et le fameux col tricolore, l'Arrageois se dit heureux du chemin parcouru et de ce qu'il a appris au cours de sa préparation : "Je n'ai pas perdu mon temps, on dit souvent que l'important, c'est le chemin, pas la destination