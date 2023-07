Les meilleurs joueurs de pétanque réunis à Valréas

C'est devenu une institution au fil des ans. Pour sa 8ième édition, le Supranational de Valréas (Vaucluse) confirme son succès et bat son record de participation avec plus de 300 triplettes inscrites pour ce samedi et dimanche.

Plus de 1800 personnes inscrites au tournoi de pétanque de Valréas © Radio France - David Dauba Depuis jeudi 20 juillet et jusqu'à dimanche 23 juillet se déroule à Valréas, un concours de pétanque devenu une véritable institution. Après les vétérans en début de semaine, les doublettes mixtes jeudi et vendredi, tous les yeux sont désormais tournés vers le supranational. Pour l'occasion, plus de 300 "triplettes" se sont inscrites. ⓘ Publicité Dès ce samedi, les meilleurs Français se retrouveront donc sous l'ombre des platanes en plein cœur du centre-ville, spécificité de l'événement, comme le souligne Fabrice Cennini, organisateur de la manifestation. Le président de la Boule amicale du Tivoli souligne en effet que "l'intérêt est que tout se passe en centre-ville. Il n'y a aucun intérêt à décentrer. Souvent, dans ce genre de rassemblement, trop de choses se passent dans des stades. Ça n'est absolument pas convivial. Que ce soit pour les vétérans ou pour les doubles mixtes, les listes ont été pleine très rapidement. On a des gens qui viennent du nord de la France ou même de l'étranger. Nous ne pouvons pas nous développer plus". Mais ce succès ne fait pas pour autant tourner la tête des organisateurs qui rappellent que "la pétanque est un sport populaire qui doit le rester".