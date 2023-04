Les meilleurs poissons d'avril en Moselle

Il est de plus en plus difficile de faire des "poissons d'avril" en ligne, à l'heure des fake news, et pourtant, cette année les collectivités locales, associations et internautes n'ont pas dérogé à la tradition !

Le poisson d'avril le plus industriel

On commence avec la ville d'Hettange-Grande, qui annonce sur sa page Facebook, la réouverture de la mine Charles Ferdinand après 50 ans d'inactivité.

"Un beau poisson d'avril !", ont réagi les internautes en commentaire. "Bien trouvé, j'y ai presque cru", s'amuse un Hettangeois. Plus de 260 likes et 45 partages pour la blague de la mairie, c'est un poisson d'avril réussi.

Le meilleur photomontage

Vous rêviez du château de la Belle au Bois Dormant de Disneyland à Manom ? Le Château de La Grange l'a fait !

Voici à quoi pourrait ressembler un mélange entre château de princesse et monument historique mosellan.

Pas de doute sur le poisson d'avril cette fois, et maintenant les manomois attendent l'arrivée de la princesse !

Le canular qui voit la Moselle en grand

Et pourquoi pas une tour Eiffel de 40 mètres sur le parvis de l'hôtel de ville de Forbach ? Jean-Marie Guzik, qui se cache derrière la page Les Carnets de Moselle-Est l'a imaginé ! Une installation pour la commune Forbach qui se prépare à accueillir des athlètes pour les JO 2024... si seulement !

En attendant, certains y ont cru ! "Plus c'est gros mieux c'est", s'amuse une Forbachoise en commentaire.

Et vous, vous préférez quoi ? La réouverture des mines, les Jeux Olympiques en Moselle ou le monde magique de Disney en plein Manom ?