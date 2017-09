Les meilleurs sportifs du monde vendent leurs affaires aux enchères pour une petite savoyarde

Zoé, originaire de Savoie, a six ans et souffre d'une tumeur au cerveau. La fillette suit des traitements au Mexique, très onéreux. Le footballeur français, André-Pierre Gignac a donc organisé une vente aux enchères, ce mercredi. Des affaires des plus grands sportifs du monde sont mis en vente.

Des baskets de Lionel Messi, les gants de Mike Tison ou encore le maillot de Tony Parker : voici quelques uns des objets mis en vente, ce mercredi, pour aider les parents de la petite Zoé. Cette fillette de six ans, originaire de Savoie et qui vit aujourd'hui au Royaume-Uni, est atteinte d'une tumeur au cerveau. La vente aux enchères a eu lieu au Mexique, là où Zoé est soignée.

Une idée d'André-Pierre Gignac

Le footballeur français a rencontré Zoé et ses parents en juin dernier lors d'un entrainement à Monterrey, au nord-est du Mexique, où il joue depuis 2015. Zoé, elle, était sur place pour suivre des traitements inédits au monde mais très coûteux. "André-Pierre Gignac nous a tout de suite pris sous son aile, raconte Sylvain, le papa de Zoé. Avec sa femme, ils ont décidé d'organiser cette vente aux enchères."

L'ancien joueur de l'Olympique de Marseille s'investit depuis quelques mois pour aider Zoé. Mi-septembre, il apparaît dans une vidéo où il lit une lettre écrite par la petite fille.

Des traitements efficaces mais coûteux

Grâce à ces allers-retours à Monterrey, la tumeur de Zoé ne progresse plus et son activité diminue. Elle doit toujours poursuivre ses traitements. "Un traitement coûte 11.000 euros, à quoi s'ajoutent 4.000 euros de frais d'hospitalisation", détaille Sylvain.

Les billets d'avions et l'hébergement sur place sont autant de frais supplémentaires.