Les membres d'Euskal Konfederazioa lancent un appel unitaire à manifester en faveur de l'euskara le 22 avril

Euskal Konfederazioa, l'association qui regroupe tous les organismes qui oeuvrent en faveur de la promotion de la langue basque appelle à descendre dans la rue. Le rendez vous est fixé le 22 avril à 17h devant la sous-préfecture à Bayonne. Les collectifs bascophiles réclament le droit de composer en basque toutes les épreuves du brevet et du baccalauréat. D'autre part, ils dénoncent le manque de politique linguistique ambitieuse et la précarité dans laquelle se trouvent notamment les salariés des associations qui enseignent le basque aux adultes ou qui proposent des loisirs en basque aux enfants comme AEK et Udaleku.

"L'heure d'une mobilisation massive est venue. En novembre dernier, la rectrice Anne Bisagni-Faure avait indiqué que des avancées auraient lieu concernant les examens mais depuis rien ne s'est produit" déplore Peio Jorajuria, le président de Seaska, la fédération des ikastola, les écoles immersives en langue basque. "La question des examens est un symptôme de la situation de blocage dans laquelle se trouve l'euskara, mais ce n'est pas le seul. À ce refus au niveau hexagonal, il faut ajouter la passivité des collectivités territoriales. Nous serons donc dans la rue pour dire stop à toutes ces entraves car c'est l'ensemble de la politique linguistique qui est attaquée et affaiblie".

Euskal Konfederazioa dénonce également que dans le privé catholique des filières immersives pourraient disparaître à Arbonne et Ossès. Les médias associatifs en euskara demandent des aides publiques équivalentes à celles attribuées aux grands organes de presse. Konfederazioa regrette que les institutions ne sont pas à la hauteur de l'enjeu et se demande quel sera l'avenir de la politique linguistique publique si les associations qui la font vivre me disposent pas de moyens suffisants.