Les menus enfants des fast-foods de plus en plus caloriques selon une enquête

Les menus enfants des fast-foods ont trop de calories et leur qualité nutritionnelle est en baisse. C'est le constat dressé par l'association de consommateurs CLCV (Consommation Logement Cadre de Vie), dans une étude publiée ce lundi . Elle avait déjà épinglé les menus chez McDonald's, Quick, KFC et Brioche Dorée en 2010, mais douze ans plus tard, peu de choses se sont améliorées. La CLCV a fait le point sur la qualité nutritionnelle des menus proposés aux enfants et adolescents par 7 grandes chaînes de fast-foods et sur le niveau d’information apportée aux consommateurs. Résultats : des menus excessifs en calories, une dégradation nutritionnelle des menus depuis 2010, et une information sur la qualité nutritionnelle presque inexistante.

Des "bombes caloriques"

Sans surprise, les burgers, frites et sodas de la restauration rapide sont riches en matières grasses, sel et sucre. Mais cette enquête démontre qu'un menu enfant est extrêmement calorique. Quelle que soit l'enseigne, il représente en moyenne 54 % des besoins nutritifs quotidiens d'un enfant de 5 ans. C'est donc beaucoup plus que les 34 % généralement couverts par un déjeuner. La CLCV parle même de "bombes caloriques" en ce qui concerne les menus grands formats, comme le Maxi Best of de McDonald’s, très prisés par les ados. Ils peuvent représenter jusqu'à 1.800 kilocalories, soit environ 80 % des besoins quotidiens d'un adulte.

L'association de consommateurs, qui avait déjà alerté sur ce type d'aliments en 2010, constate que certains produits épinglés il y a douze ans sont toujours proposés à la vente, comme les sodas vendus au demi-litre. Par ailleurs, l'apport calorique moyen des menus enfants a augmenté. Le menu enfant de Quick apporte par exemple 67 % de calories contre 51 % en 2010, celui de KCF 60 % contre 45 % il y a douze ans. La CLCV demande donc aux professionnels de s’engager à améliorer la qualité nutritionnelle de leurs menus et de proposer des portions adaptées aux différentes tranches d’âges en excluant les menus trop riches en calories (apportant plus de 40 % des besoins journaliers).

Peu d'information sur le Nutri-Score

Selon cette enquête, l’information des consommateurs sur les données nutritionnelles est encore trop partielle et peu visible. "Des efforts ont été réalisés par certaines enseignes, comme McDonald’s et KFC, qui ont mis à disposition le Nutri-Score de leurs aliments et boissons sur leur site internet et sur les bornes de commandes en restaurant. Cependant, le logo n’est pas visible à proximité des produits lors de la commande et nécessite de cliquer sur un onglet spécifique", est-il détaillé. Pour les autres enseignes, l’information est présente uniquement sur leur site internet. Quant à l'établissement O’Tacos, il est le seul à ne mettre à disposition aucune information nutritionnelle. La CLCV demande donc aux enseignes de mettre à disposition, sur leur site internet et les bornes en restaurant, le Nutri-Score de façon visible et à proximité des produits au moment de la commande.

"Il est possible de manger équilibré au fast-food"

Selon l’ANSES, près de 50 % des enfants et 60 % des adolescents consomment au moins une fois par mois des aliments issus de la restauration rapide (10 % et 18 % au moins une fois par semaine). L'association CLCV rappelle cependant qu'il est "possible de manger équilibré au fast-food ". Les menus « légers », composés d'un burger ou d'un sandwich, d'une boisson pas ou peu sucrée (eau, eau aromatisée), d'une portion de fruits et d'une portion de légumes apportent en moyenne 18 % des apports caloriques journaliers. Mais ils sont "en réalité très peu choisis par les jeunes, pour qui fast-food rime avec frites et soda", ajoute l'association de consommateurs. Pourtant, depuis 2010, l’apport calorique moyen de ces menus a eu plutôt tendance à diminuer.