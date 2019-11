Les menus végétariens dans les écoles, une bonne nouvelle pour les agriculteurs de la Somme

Amiens, France

Ce midi, c'est veggie ! Depuis le 1er novembre, les cantines scolaires doivent proposer au moins une fois par semaine un menu entièrement végétarien. Une "évolution populaire" et des "repas équilibrés" salués par Vincent Chombard, le porte parole de la Confédération Paysanne dans la Somme.

Une augmentation de la production locale espérée

L'instauration de menus végétariens devrait se traduire par une "augmentation de la production locale" de fruits et légumes espère la Confédération Paysanne . Il y aura des "retombées économiques" mais pas tout de suite, "pas à court terme" estime Vincent Chombard pour qui il faut laisser le temps aux agriculteurs de mettre en place ces cultures et aux acheteurs de démarcher ces producteurs en circuit-court.

La Somme a les moyens de fournir les cantines en circuit-court

Approvisionner les établissements scolaires en produits locaux et en circuit-court, c'est possible selon Vincent Chombart qui explique que les volumes restent modestes même si il faut assurer les repas d'un millier d'élèves. En cas de gros acheteurs comme la société Sodexo par exemple, il y aura des marchés publics et ce sera peut-être plus compliqué.

La Confédération Paysanne veut des "contraintes légales"

Pour assurer la traçabilité des légumes servis et miser sur le circuit-court, la Confédération Paysanne réclame la mise en place de contraintes légales. C'est à dire fixer un périmètre pour commander ces produits : pas plus de 150 kilomètres par exemple.

