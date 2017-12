Les menus végétariens ont de plus en plus d'adeptes à Saint-Étienne

L'idée d'introduire des menus végétariens dans les cantines gagne du terrain, mais à Saint-Étienne, elle a déjà convaincu beaucoup de parents car les cantines en proposent depuis trois ans.

Alors que l'idée d'introduire des menus végétariens dans les cantines fait son chemin, coup de projecteur sur ce qu'il se fait déjà à Saint-Étienne. Sur les 3 000 repas servis chaque jour dans les restaurants scolaires stéphanois, 20 % sont des repas sans viande. L'option existe depuis trois ans. Ainsi, les familles ont le choix entre le menu de base et le menu végétarien. Les enfants, dont les parents optent pour le menu "normal", mangent une fois par semaine un repas végétarien.

Il faudrait que ce soit tous les jours ! - Une maman à la sortie de l'école

Les mêmes arguments reviennent lorsqu'on demande aux parents pourquoi ils sont favorables aux menus végétariens à la cantine. "Il faudrait que ce soit tous les jours !" lance, par exemple Catherine qui attend son fils au portail. "Quand on voit les conditions d'abattage, les animaux bourrés d'antibiotiques, mal traités", explique-t-elle. "Ça permet de varier les repas, que les enfants goûtent au tofu", avance cette maman de deux enfants.

"Si les enfants mangent végétarien une fois par semaine, ça ne peut-être que bénéfique ! (...) Si ça peut réduire le taux d'obésité, commente Nina Funes, nutritionniste sur Saint-Étienne et Saint-Didier-en-Velay. "Et même deux fois par semaine, il n'y aurait aucun problème", poursuit-elle. Une fréquence que cette nutritionniste estime raisonnable. "On donne beaucoup trop de protéines animales, donc finalement, un ou deux repas composés uniquement de protéines végétales, ça peut être très bien pour un enfant". Des propos qui sont raccords avec les propositions de Terra Nova que Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique a en partie validé.