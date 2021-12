Le préfet de Haute-Garonne envisage plusieurs mesures pour éviter la propagation du Covid le soir du réveillon de la Saint-Sylvestre, en Haute-Garonne, et particulièrement à Toulouse. Une manière de répondre aussi aux consignes du ministre de l'Intérieur.

Les restrictions envisagées par le préfet pour la soirée du Nouvel An à Toulouse

Il faudra sans doute porter un masque le soir du Nouvel An place du Capitole, à Toulouse

Alors que l'interdiction de consommer des boissons debout dans les bars et cafés n'entrera en vigueur que lundi 3 janvier 2022, le gouvernement veut quand même tenter d'éviter des contaminations au Covid-19 le soir du réveillon du Nouvel An. Le préfet de Haute-Garonne, Etienne Guyot, a donc décidé de suivre les préconisations du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui demandait aux préfets de prendre des mesures pour limiter les rassemblements.

Pas d'alcool mais des masques

En visite au centre de vaccination de Muret ce mercredi, Etienne Guyot a précisé les mesures envisagées : "On aura une interdiction de consommation d'alcool sur la voie publique, je pense dans l'ensemble du département de Haute-Garonne". Et ce, pour la période du 31 décembre, 1er janvier et peut-être jusqu'au 2 janvier.

Il se pourrait que l'on soit aussi masqués dans les rues de Toulouse et d'autres villes haut-garonnaises. "Nous discutons avec les élus de cette obligation du port du masque en centre-ville", dit le préfet de Haute-Garonne, qui souligne que le travail est en cours. Des arrêtés officiels seront bientôt publiés.

Et le métro ?

Quant au métro de Toulouse, qui devait faire nuit blanche pour le réveillon, le flou demeure. Gérald Darmanin a appelé les préfets à "limiter les transports publics pour éviter les brassages de populations". Alors va-t-il rester ouvert toute la nuit ou juste une partie ? Etienne Guyot n'a pas voulu donner d'éléments, indiquant que les concertations étaient en cours. La communication de Tisséo indique à France Bleu Occitanie qu'à cette heure, aucun changement n'est prévu.

En tout cas, certains organisateurs de soirées festives ont décidé de les annuler, notamment au Bikini, comme France Bleu Occitanie vous l'annonçait. Quant aux discothèques, elles devront finalement rester fermer tout le premier mois de 2022 et ne pourront pas rouvrir le 6 janvier.