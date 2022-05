Les métiers de l'animation peinent à recruter en Berry

Le constat est unanime : toutes les structures qui recrutent des animateurs sont en mal de candidats. Associations, employeurs, collectivités et animateurs se sont réunis pour tenter de trouver des solutions.

On manque d'animateurs en centre de loisirs mais aussi en gériatrie (illustration)

Le Berry manque d'animateurs. Le constat est dressé par le Comité régionale des associations de jeunesse et d'éducation populaire, qui a mené l'enquête auprès de plus de 150 organismes de la région. Ce mardi 4 mai, l'ensemble des acteurs de la filière avaient rendez-vous à Neuillay-les-Bois (Indre), pour partager leur expérience et chercher ensemble des solutions.

"Il y a un manque de volontaires, manque de personnes formées aussi, insiste Claire Valentin, qui a supervisé l'enquête. Certaines structures sont même inquiètes pour cet été et craignent de ne pas pouvoir ouvrir..."

Lorsque l'on parle des métiers de l'animation, on pense spontanément aux activités périscolaires et aux centres de vacances. Mais ces organismes ne sont pas les seuls à recruter des animateurs : "Il y a aussi les maisons de retraites, les collectivités ou bien les structures accueillant des personnes handicapées par exemple" liste Bertrand Coly, spécialiste emploi de la MFR Brenne.

Valoriser davantage le métier

Mais le métier est difficile : beaucoup de déplacements, peu de personnes formées, des horaires compliquées, des emplois du temps à trou... "Il est urgent de valoriser ce métier... constate Guillaume Vandenborre , coordinateur enfant jeunesse sur la communauté de commune val de l'Indre Brenne. Parce que c'est un vrai métier, nécessitant de vraies compétences et qui nécessite d'être mieux rémunéré aussi".

Il est encore temps de postuler si vous êtes à la recherche d'un emploi dans ce secteur. Les postes à pourvoir sont nombreux.

Une réunion sur le même thème aura également lieu dans le Cher en juin.