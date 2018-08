C'est la première saison d'Océane en tant qu'animatrice du camping, et pourtant dans les allées, la jeune femme de 22 ans est comme un poisson dans l'eau, elle salue tout le monde, et tutoie tout le monde des enfants aux grands-parents. Il faut dire que la fille de Wallers-Arenberg a passé tous ses étés ici en tant que vacancière, sa maman y séjourne d'ailleurs encore.

Après plusieurs années à travailler dans les centres aérés, elle a opté pour le camping, et pour la coacher elle peut compter sur Linda, l'animatrice qu'elle a connu gamine. Linda qui est très fière de sa remplaçante.

La blonde aux lunettes noires imagine elle même ses animations, de la zumba, à la soirée pour ados dans les remparts de la ville, à un mini Koh Lanta. Elle doit s'adapter à tous les âges, tous les publics, en gardant toujours le sourire, et la forme du matin jusqu'à 23h.

Il faut vraiment être au taquet, les enfants sont en forme tout le temps, du matin au soir, on boit une bouteille de jus d'orange le matin, on est obligé car on arrête jamais