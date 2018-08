France Bleu Nord vous propose une série sur les métiers de l'été, maitre nageur, animatrice de camping et aujourd'hui marchand de glace à Denain Plage. Pour sa 2° saison, Rose, une bénévole propose des cornets et des cônes de toutes les couleurs et de toutes les saveurs.

Impossible de manquer Rose et son camion jaune des glaces Enzo avec un gros cornet 2 boules roses et blanches sur le toit, il trône à l'entrée de l'espace plage avec le sable et les transats.

Ça fait 2 ans que la bénévole joue au glacière, et l'ancienne commerçante peut faire plaisir à tout le monde avec des cornets, des cônes, mais aussi des fusées ou des petits clowns avec des dizaines de saveurs. Et certaines douceurs font fureur chez les enfants comme la glace bleu Bubble qui les transforme en "petits Schtroumpfs" s'amuse Rose.

Rose en pleine préparation © Radio France - RBV

En 2 ans, Rose a appris à manier la cuillère pour faire de belles boules de toutes les couleurs, mais la glacière de l'été assure qu'elle n'est même pas tentée par ses plaisirs sucrés, elle préfère les déguster chez elle après le travail.

Pour sa deuxième saison, la glacière est ravie de retrouver ses habitués

On se lie avec les petits enfants, quand ils me voient c'est Madame la Glace, Madame la Glace, ils sont contents ! Ça fait plaisir d'apporter un peu de bonheur, et les mamans sont super sympas, c'est une petite famille ici

Les gourmands défilent à toute heure dès l'ouverture à midi et demi avec un pic à la fermeture de la piscine vers 17h, et contrairement à ce qu'on pourrait penser ce n'est pas lors des fortes chaleurs que les ventes sont les meilleures car bien souvent les gens préfèrent rester un peu chez eux au frais.

Rose est devenue un peu une pause obligatoire sur la plage urbaine du parc Zola, car les visiteurs ont un peu l'impression de voyager avec elle, d'être en vacances, et même Rose se croit en congés

Même si j'ai pas les pieds dans le sable comme eux et que c'est du travail, c'est avec de la joie car on les voit s'amuser, c'est super agréable

La glacière va vendre ses cornets jusqu'à la fermeture de Denain Plage le 19 août.