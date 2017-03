Les migrants de Calais ont quitté Cancale pour d'autres centres d'accueil en Ille-et-Vilaine

Le centre d'accueil et d'orientation pour les migrants a fermé ce vendredi à Cancale. Il a hébergé pendant quatre mois et demi 54 jeunes hommes, arrivés directement de la "jungle" de Calais. Ceux, encore présents à la mi-mars, ont été orientés vers d'autres centres d'Ille-et-Vilaine.

Le centre d'accueil est vide ce vendredi. Il n'y a plus que quelques bénévoles et salariés de l'association gestionnaire du lieu, Coallia, pour ranger et fermer derrière eux. Devant la porte d'entrée de l'ancien hôpital gériatrique, une benne à déchets et un camion de déménagement sont stationnés. Les 33 migrants encore présents à Cancale sont partis mercredi et jeudi. "Ils sont montés dans les bus, certains en pleurs, nous embrassant et nous disant que Cancale restera dans leurs coeurs.", indique un bénévole. Ces jeunes hommes ont été orientés vers d'autres centres d'accueil et d'orientation du département: 13 à Saint-Etienne-en-Coglès et 20 à La Guerche-de-Bretagne.

Le camion de déménagment et la benne à déchets devant le centre d'accueil © Radio France - Brigitte Hug

L'Etat, l'association gestionnaire Coallia et la Ville ont joué leur rôle

Car, pour ces 33 là, il manque de place, pour le moment, dans les centres d'accueil pour les demandeurs d' asile, les CADA. Mais ils ont eu l'assurance qu'aucun ne se retrouverait dehors. 54 migrants en tout, surtout des soudanais, ont été hébergés à Cancale. Ils sont arrivés le 24 octobre, premier jour du démantèlement de la "jungle" de Calais. Lorsqu'à la mi-janvier, le ministre de l'intérieur, Bruno Le Roux, était passé par Cancale, ils avaient eu la confirmation qu'ils ne seraient pas renvoyés dans un autre pays européen, celui où ils avaient laissé leurs empreintes en entrant dans l'Union européenne. Les migrants ont pu alors entamé leurs démarches. La grande majorité a fait une demande d'asile en France. Deux sont retournés volontairement au Soudan et cinq se sont volatilisés.

Visite au #CAO de Cancale pour saluer la qualité de l'accueil reservé aux migrants par les autorités, les acteurs sociaux et les benevoles. pic.twitter.com/SDeFAIa9uQ — Bruno Le Roux (@BrunoLeRoux) January 14, 2017

Pour le maire, Pierre-Yves Mahieu, cet accueil a été une réussite. D'abord, "les migrants ont été mis à l'abri et accompagnés dans leur projet migratoire.". Et ajoute l' élu, "la population cancalaise a eu une attitude saine et compréhensive.". Enfin, "l'Etat, l'association gestionnaire Coallia et la Ville ont joué leur rôle.".