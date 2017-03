Les migrants de Calais vont bientôt quitter les Pyrénées-Orientales

Le centre d'accueil de Sainte-Marie-la-Mer fermera ses portes fin mars. Les 46 migrants restants seront répartis dans d'autres centres. Arrivés en 2016 en provenance de la jungle de Calais, les ressortissants éthiopiens ont rétabli la vérité sur leur âge. Ils sont quasiment tous majeurs.

Le séjour dans les Pyrénées-Orientales se termine pour les migrants de Calais. Le groupe de 68 Éthiopiens était arrivé dans le département au moment de l'évacuation de la jungle. Une partie du groupe avait été placée en Cerdagne sur la commune de Bolquère et les autres dans un centre de vacances EDF à Sainte-Marie-la-Mer. Les migrants avaient ensuite tous été regroupés sur Sainte-Marie et comme prévu le centre va maintenant fermer ses portes à la fin du mois de mars.

Sur les 68 migrants arrivés en novembre, 16 ont pu partir pour l'Angleterre, quatre ont disparu dans la nature et il en reste donc 46.

Les migrants de Sainte-Marie © Radio France - Sébastien Berriot

À l'origine, le groupe était censé être composé de mineurs, mais au fil des semaines, l'association qui gère le centre s'est rendue compte que la plupart des réfugiés étaient âgés de plus de 18 ans. Début février les ressortissants éthiopiens sont venus voir collectivement les autorités françaises pour avouer leur âge réel. Quasiment tous étaient majeurs avec des âges allant même jusqu'à 26 ans.

"Les migrants ont réalisé qu'ils ne pourraient pas partir pour le Royaume-Uni et ils ont donc changé de stratégie. Ils ont demandé à nous voir pour nous dire qu'ils avaient plus de 18 ans" - Laurent Alaton, sous-préfet en charge des migrants

En tant que majeurs les 46 Éthiopiens vont maintenant pouvoir déposer une demande d'asile en France. Une demande qui a des chances d'être acceptée. En effet, les migrants font tous partie de l'ethnie Oromo, connue pour la répression féroce dont elle fait l'objet de la part du gouvernement éthiopien.

Au micro de France Bleu Roussillon, les réfugiés ont expliqué pourquoi ils ont menti sur leur âge.

"Au départ, on voulait aller en Angleterre, on nous avait dit qu'en étant jeune, c'était plus simple, alors on a changé notre âge. On était tellement mal dans la jungle. Aujourd'hui on veut rester en France. On dit maintenant toute la vérité sur notre histoire et notre âge." - Sofiane, 26 ans

Sofiane, l'un des migrants au micro de France Bleu Roussillon - madeinperpignan

Les migrants vont donc quitter le département d'ici fin mars. Ils seront répartis dans d'autres centres d'accueil en Occitanie, en attendant la décision sur la demande d'asile. Une perspective qui inquiète le groupe. "Ici à Sainte-Marie, on est bien, raconte Amine, 26 ans. Après des mois d'enfer entre le Soudan, la Libye, la mer Méditerranée et l'Europe, on ne veut plus vivre ça. Ici à Sainte-Marie, enfin, on ne dort plus dans le froid. C'est pour ça que nous sommes inquiets sur notre prochaine destination."

Amine, 26 ans © Radio France - Sébastien Berriot

