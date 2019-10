Les migrants ont quitté l'ancienne piscine de La Talaudière

La Talaudière, France

Ils ont passé presque toute la journée de jeudi à attendre devant les locaux de la Structure de premier accueil des demandeurs d’asile de la Loire (SPADA), à Saint-Étienne Grouchy. Les migrants hébergés depuis avril dans l'ancienne piscine de La Talaudière ont comme prévu quitté les lieux en ce 31 octobre. Mais sans solution de repli.

Ramon est membre du Collectif des occupants de la Bourse du travail, qui vient en aide à ces migrants. Il explique qu'il n'était plus possible de rester à la piscine de La Talaudière : "on a réussi à passer quelques mois à l'abri grâce à la formidable hospitalité de la municipalité de La Talaudière, notre collectif avait d'abord sollicité la mairie pour occuper ce lieu deux mois, les solutions ne venant pas on a repoussé, repoussé mais on avait à coeur de rendre ce lieu parce que premièrement c'est très, très difficile pour vivre et deuxièmement, il est normal de rendre ce lieu à un moment donné".

Après plusieurs mois passés dans cette ancienne piscine, une quarantaine de migrants, venus d'Angola et du Nigéria notamment, se retrouve donc à la rue ce vendredi. Ramon précise que quelques familles, avec des femmes enceinte notamment, ont été relogées par la préfecture de la Loire.