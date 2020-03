Les migrants venus de Calais en 2015, se sont intégrés dans le Territoire de Belfort

Il y a 4 ans, la commune d'Ettuefont accueillait 25 migrants venus tout droit de Calais, la plupart d'entre eux sont resté dans le Territoire de Belfort et travaillent dans des entreprises locales. Nous les avons rencontrés chez Gérard Guyon, le fondateur du Comité d'accompagnement des migrants.

Paquita, Gérard, Abdallah et Noori sont restés amis

En décembre 2015, la "Jungle" de Calais, le plus gros camps de migrants français est démantelé. Les migrants prennent place à bord de bus, qui les répartissent un peu partout sur le territoire de l’hexagone. Une vingtaine d'entre eux atterrit à Étueffont, dans le Territoire de Belfort. La majorité a fini par s'y installer.

La majorité est resté dans le Territoire de Belfort

Certains ont fait des formations, en chaudronnerie, d'autres travaillent dans la restauration ou encore comme agent communal. Parmi eux Noori Zikrullah a 27 ans, il travaille dans les usines PSA. "Au début, en 2017, j'ai fait de l'intérim, maintenant je suis embauché en CDI", raconte-t-il.

Avant son départ d’Afghanistan, il souhaitait faire des études de droit pour être avocat. Une voie qu'il a dû abandonner en arrivant en France. "Il fallait parler un français correct, c'était trop difficile". Le jeune homme a été accompagné par Gérard Guyon. L'habitant d'Étueffont a monté un collectif pour accompagner les migrants dans leur intégration. Pendant trois mois, il leur a donné des cours de français.

Gérard Guyon conserve la liste des demandeurs d'asile accueillis à Étueffont © Radio France - Mado Oblin

Migrants et habitants d'Étueffont sont restés amis

"On les a accompagnés jusqu'à ce que le groupe éclate, la majorité s'est éparpillée sur le Territoire de Belfort", explique-t-il. Avec cette expérience, ils ont tissé des liens forts. "Quand je les vois, il m’embrassent", dit-il en laissant échapper une larme.

Paquita Pedrina les accueillis à leur arrivée et les a accompagnés. Elle fait partie du comité d'accompagnement des migrants créé à leur arrivée. L'habitante d'Étueffont a elle aussi gardé contact avec les réfugiés. Elle continue à les aider pour leurs démarches administratives, "et pour des moments de convivialité". "Maintenant, ils se débrouillent, ils ont un appartement, un travail. On pouvait pas espérer mieux", se satisfait-t-elle.

Sur les 25 qui sont arrivé à Étueffont, un seul a réussit à rejoindre le Royaume-Uni, deux sont partis en Allemagne et en Italie. Les autres sont restés en France.