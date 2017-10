Les militaires de Cinq-Mars-La-Pile assurent la sécurité du ciel français

Le Centre de Détection et de Contrôle basé à Cinq-Mars-La-Pile, à l'Ouest de Tours, est chargé de surveiller en permanence le ciel de la moitié nord de la France. Il est chargé de repérer les avions qui sont en difficulté ou qui représentent une menace potentielle.

Beaucoup de tourangeaux l'ignorent, mais la Touraine abrite un des équipements les plus stratégiques de l'armée de l'air française : Le Centre de Détection et de Contrôle est basé depuis 1990 à Cinq-Mars-la-Pile.150 personnes y assurent la sécurité du ciel de toute la moitié nord de la France, 24H sur 24h et 365 jours par an, pour aider les avions en difficulté, et gérer les éventuelles menaces. Il existe un seul autre centre équivalent, en France, et il est à Lyon.

Ces cinq gigantesques antennes sont les seules choses visibles depuis l'extérieur de la base de Cinq-Mars-La-Pile © Radio France - Boris Compain

Le CDC est enterré à 36 mètres de profondeur pour éviter d'éventuels bombardements

De l'extérieur du CDC, on ne voit que cinq antennes de plusieurs dizaines de mètres de haut. Elles reçoivent et renvoient des infos qui fournissent une vue globale du trafic aérien dans le ciel français. Le Centre de Détection et de Contrôle, lui, est enfoui sous 36 mètres de roches, dans une galerie de 17 kilomètres de long. Une mesure de protection nécessaire, selon le Lieutenant-Colonel Cédrik Bureau :

"Si un ennemi cherchait à attaquer les intérêts français, il commencerait par supprimer notre capacité à voir ce qu'il se passe dans le ciel au-dessus du territoire, et donc il s'attaquerait en priorité au CDC. Le centre est enfoui à 36 mètres sous terre pour pouvoir résister à une attaque conventionnelle"

Dans la grande salle, l'ambiance est feutrée. Il n'y a pratiquement aucun bruit. Les opérateurs, comme Jérémy, surveillent des écrans sur lesquels différents signes représentent chaque avion.Certaines heures, il y a simultanément plus de 1 000 appareils en vol à surveiller

"On tourne par faction de une heure, de façon à rester concentré"

Les militaires du CDC de Cinq-Mars-La-Pile se relaient pour surveiller le ciel 24H sur 24 et 365 jours par an - @Service Photo BA 705

Le premier ministre pourrait prendre en quelques minutes la décision de faire abattre un appareil représentant une menace sérieuse

Un appareil devient suspect quand il dévie de son plan de vol, ou quand sa radio est muette. A ce moment-là, le CDC de Cinq Mars la Pile sollicite l'envoi des mirages 2000 de la Permanence Opérationnelle, depuis la base la plus proche de l'incident, comme l'explique le Lieutenant-Colonel Thierry

"Notre avion arrive à coté de l'avion civil, de manière à ce que le pilote se rende compte qu'il a pris une mauvaise fréquence, et puisse renouer le contact radio"

Les mirages 2000 de la Permanence Opérationnelle décollent une à deux fois par jour, pour des exercices ou des alertes réelles. Si une menace était jugée extrêmement sérieuse, le premier ministre pourrait prendre en une dizaine de minutes la décision d'abattre un avion qui serait sorti de son plan de vol, ou qui resterait sourd aux appels.