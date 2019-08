Une trentaine de militaires de l'opération "sentinelle" mobilisés pour sécuriser les sites touristiques de Touraine

Ils sont plus présents en Indre et Loire sur les sept premiers mois de l'année qu'ils ne l'avaient été sur l'ensemble de 2018. 48 jours de présence à patrouiller sur le territoire contre 43 l'année dernière.

Ils sont plus visibles durant les vacances d'été. Les militaires de l'opération sentinelle sont actuellement déployés en Indre et Loire. Armés de fusils d'assaut, ils patrouillent notamment dans les lieux très fréquentés comme les châteaux de la Loire.

Des patrouilles qui participent au plan national de lutte contre le terrorisme. Pour l'Indre et Loire une trentaine de militaires sont ainsi mobilisés tout l'été.

Présents sur sept châteaux de la Loire

Il s'agit notamment de rassurer les quelques 4 millions de touristes qui visitent la Touraine, d'où cette sécurité renforcée sur les mois de juillet et d'août. Des militaires qui patrouillent en ville, comme à Tours, et dont la présence est remarquée sur les sites touristiques de sept châteaux d'Indre et Loire et bientôt huit avec celui de Langeais.

Certains événements culturels font aussi l'objet d'une surveillance comme ce samedi 3 août lors du marché médiéval de Chinon. Des militaires bien plus présents cette année que l'an passé. Selon le lieutenant colonel Letestu, ils sont déjà plus présents en Indre et Loire sur les sept premiers mois de l'année qu'ils ne l'avaient été sur l'ensemble de 2018 : 48 jours de présence à patrouiller sur le territoire contre 43 l'année dernière.

"Cela peut être partout. Dans les villes, les lieux touristiques, les concerts, les manifestations", lieutenant colonel Letestu

Cela peut être partout mais c'est très aléatoire comme ce vendredi 2 août au soir au festival Yzeures N'Rock, 9 000 personnes au concert de Orelsan mais pas un militaire de l'opération sentinelle.

"Sentinelle" ce sont des engagés volontaires dont 80% de réservistes comme la 1 ère classe Bénédicte, 26 ans dont c'est la première opération de ce type : "Nous voulons participer aux activités. On peut être indisponibles pendant quatre mois et revenir après", précise la jeune femme.