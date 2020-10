Les militaires de la 6e Brigade Légère Blindée en exercice au camp des Garrigues à Nîmes

Des tentes, des satellites, des blindés : l'espace de quelques jours, c'est un véritable poste de commandement qui a surgi dans le camp des Garrigues à Nîmes. Les ennemis ici sont virtuels. Il s'agit de l'un des exercices grandeur nature que la 6e BLB (Brigade Légère Blindée) basée à Nîmes, organise tout au long de l'année pour s'entraîner. Nom de code : Gladiateur. Une cinquantaine d'officiers et de sous-officiers de l'Etat-Major sont mobilisés sous les ordres du général Jean-Christophe Béchon qui commande la 6e BLB. " _Il y a la vie en campagne, savoir durer sur le terrain dans des conditions géographiques ou climatiques qui peuvent être extrêmement différentes d'un théâtre d'opérations à l'autre; il y a des aspects tactiques sur la manoeuvre; la coordination des diffèrentes capacités militaires d'infanterie, de cavalerie, d'artillerie, de génie, de renseignements, de transmissions... C'est aussi u_ne manière d'intégrer tous ceux qui arrivent au sein de la Brigade. On a une nécessité de retour d'expérience permanente que ce soit ici, au camp des Garrigues ou comme après une opération comme les régiments de la Brigade ont connue d'une manière très intense au cours de l'année 2020."

Les militaires de la 6e BLB engagés sur une douzaine d'opérations en 2020

L'année 2020 a en effet très chargée pour la 6e BLB. Plus de 4000 militaires des 7 régiments qui la composent, dont plusieurs gardois, ont été engagés pendant plusieurs mois dans des opérations extérieures, au Mali, au Liban, en Centrafrique ou encore en Côte-d'Ivoire. De retour en France , ils restent mobilisés comme par exemple dans l'opération Sentinelle. "_J'ai en permanence des unités qui sont engagées en opérations_. Au moment où je vous parle, j'ai plusieurs centaines de légionnaires et de marsouins de la Brigade qui sont engagés à Paris notamment. Récemment, le 1e Régiment Etranger de Génie, le 503e Régiment du Train et le 2e Régiment étranger d'Infanterie ont été engagés à Valleraugue pour aider nos concitoyens suite aux intempéries dramatiques. C'est le cas encore actuellement, avec des légionnaires qui interviennent dans les Alpes-Maritimes."

