Les militaires et les pompiers franc-comtois répètent pour le défilé du 14 juillet à Paris

Le traditionnel défilé du 14 juillet a lieu ce vendredi. Parmi les participants il y a des Franc-Comtois, notamment des militaires du 6e régiment du matériel de Besançon, des militaires du 13e régiment du génie de Valdahon ainsi que des pompiers du Doubs.

C'est la première fois depuis dix ans que les militaires du 6e régiment du matériel de Besançon défilent sur les Champs-Elysées. Une manière de rendre hommage à ce régiment de mécaniciens qui revient d'une mission de quatre mois au Mali, dans le cadre de l'opération Barkhane. Le régiment bisontin est chargé d'assurer la maintenance et les réparations des véhicules de l'armée de terre.

Conduire un engin blindé de 32 tonnes et l'aligner en colonne et en ligne je peux vous assurer que ce n'est pas évident." Lieutenant-colonel Vincent

Le lieutenant-colonel Vincent a commandé le bataillon "Jura" au Mali. Vendredi, à Paris, il sera à la tête d'une délégation de 32 soldats. Ils défileront avec leurs blindés mais avant cela, il faut répéter : "Il faut que ce soit millimétré et cela nécessite beaucoup d'entraînement. Depuis une semaine nous nous entraînons sur la base de Brétigny-sur-Orge en région parisienne. En moyenne nous faisons quatre répétitions par jour qui sont filmées puis débriefées, ce qui nous permet de corriger les anomalies éventuelles. Par exemple : conduire un engin blindé de 32 tonnes et l'aligner en colonne et en ligne je peux vous assurer que ce n'est pas évident. Mais je suis sûr que nous serons prêts vendredi."

Les militaires du 13e régiment du génie s'entraînent en conditions réelles sur les Champs-Elysées. - 13e régiment du génie de Valdahon.

Il faut que chacun réussisse à acquérir la marche au pas, le bon balancement des bras, la bonne cadence." Commandant Sébastien Freidig, chef du centre de secours de la caserne de Besançon

Sur les Champs-Elysées, il y aura aussi 109 sapeurs du 13e régiment du génie de Valdahon. Ainsi que des pompiers du Doubs. Ils défileront au sein du 10e bataillon de Sapeurs-pompiers de France, aux côtés notamment de pompiers de Côte d'Or. 11 sapeurs-pompiers dont deux Bisontins s'entraînent presque tous les week-ends depuis le mois de mars pour défiler. Des heures travail, qui mettent en avant les valeurs des soldats du feu selon le commandant Sébastien Freidig, chef du centre de secours de la caserne de Besançon : "Il faut que chacun réussisse à acquérir la marche au pas, le bon balancement des bras, la bonne cadence pour que l'ensemble soit complètement homogène pour que le groupe ne fasse qu'un. Ces entraînements sont à la fois individuels et collectifs, puisqu'on corrige le geste de chacun, pour que l'ensemble ait une allure parfaite. Faire ce défilé ensemble avec un degré de perfection qu'on espère le plus élevé possible montre un certain nombre de valeurs qui sont propres aux sapeurs-pompiers comme la cohésion, le partage, l'entraide et de fraternité."

Pour regarder les militaires franc-comtois défiler à Paris, vous pouvez les suivre depuis votre télévision vendredi à partir de 8h30.